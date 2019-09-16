Росія і Білорусь попередньо погодили план посилення інтеграції



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Москва і Мінськ будуть синхронізувати макроекономічну і валютну політику

До 1 квітня 2021 року РФ і Білорусь отримають єдиний податковий кодекс

Уряди РФ і Білорусі 6 вересня парафували документ під назвою «Програма дій по реалізації положень договору про створення союзної держави». Даний документ передбачає перелік практичних кроків щодо посилення інтеграції між двома країнами.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Переговори між урядами РФ і Білорусі щодо відповідного документу тривали із весни. До 1 листопада сторони мають розробити дорожні карти по об’єднанню галузей економік. Із 2020 року планується почати напрацьовувати законодавчу базу до процесу об’єднання, а реальну інтеграцію почати із 1 січня 2021 року.

Парафований документ передбачає, що до 1 квітня 2021 року РФ і Білорусь отримають єдиний податковий кодекс. Так само до 1 січня 2022 року в Союзній державі мають розмежувати питання, які будуть відноситися до компетенції окремих урядів і ті, які стосуватимуться союзного центру.

Із 2021 року РФ і Білорусь будуть мати спільні митну і енергетичну політики. В енергетичній сфері мова йде про створення єдиного регулятора ринків газу, нафти, нафтопродуктів і електроенергії.

Показовим є те, що в документі немає мови про єдину валюту і єдиного її емітента. При цьому Москва і Мінськ будуть синхронізувати макроекономічну і валютну політику, а також мають домовитися про єдині правила фінансового і банківського нагляду. Мінекономіки РФ і Білорусі мають напрацювати спільні норми регулювань в окремих галузях і вийти на спільну промислову політику.

Парафована програма не зачіпає питань оборони, державної безпеки, судочинства, освіти, охорони здоров’я і науки.