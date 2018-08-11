Мін’юст: двох працівників Лук’янівського СІЗО відсторонили через допомогу торнадівцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Силовики під Лук’янівським СІЗО

В понеділок службове розслідування щодо інциденту в СІЗО завершиться

Двоє співробітників Лук’янівського СІЗО допомагали засудженим колишнім бійцям розформормованого батальйону «Торнадо», яких засудили за звинуваченнями у насильствах та катуванні.

Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

Він зазначив, що співробітники СІЗО посприяли тому, щоб в'язнів перевели до однієї камери та передавали їм заборонені предмети, які торнадівці використовували для опору правоохоронцям.

На яких посадах перебували відсторонені працівники Масалак не повідомив.

«Зараз іде слідство, в понеділок службове розслідування завершиться і потім ми передамо матеріали до Генеральної прокуратури. Як вони (співробітники СІЗО - ред.) це робили і навіщо - встановить слідство», - сказав Маслак.

Також представник Мін’юсту сказав, що постраждалий під час опору екс-торнадівців правоохоронець з Державної кримінально-виконавчої служби перебуває у стабільному стані, він не госпіталізований.

Нагадаємо, ввечері 9 серпня у Лук’янівському СІЗО у Києві відбулася акція непокори екс-бійців колишнього добровольчого спецпідрозділу МВС «Торнадо». Події з СІЗО наживо транслював у Facebook один з ув’язнених, який був у камері з екс-бійцями. Екс-бійці заявили, що їх намагаються вивезти у невідомому напрямку. За їхніми словами, вони не порушували умов утримування і не розуміють дій тюремної адміністрації. На відео видно, що люди в камері озброєні, в одного чоловіка в руках молоток.

Адвокат «торнадівців» Юрій Кармазін у Facebook заявив про побиття правоохоронцями.

Згодом прокуратура пояснила, що відбувалось у СІЗО.

Джерело: Громадське