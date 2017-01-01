Мінюст поскаржиться Генпрокуратурі і США на дії НАБУ

Міністерство юстиції вимагає від ГПУ негайного розслідування сьогоднішніх подій

Міністерство юстиції України поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам. Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. «Щодо реакції на сьогоднішні події. Ми направляємо заяву до генпрокурора про скоєння злочину, вимагаємо негайного



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Міністерство юстиції вимагає від ГПУ негайного розслідування сьогоднішніх подій

Міністерство юстиції України поскаржиться на обшуки з боку Національного антикорупційного бюро України Генеральній прокуратурі та міжнародним партнерам. Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

«Щодо реакції на сьогоднішні події. Ми направляємо заяву до генпрокурора про скоєння злочину, вимагаємо негайного розслідування, а також звертаємося до послів «Великої сімки» з інформацією про те, що відбувається, з викладенням фабули справи і незаконних дій НАБУ в будівлі Мін'юсту», - сказала Бернацька.

Чиновник також зазначила, що українське міністерство поскаржиться на дії НАБУ Мін'юсту США.

«Також ми звертаємося до Мін'юсту США, який каже, що має договір про співробітництво з НАБУ, та заявляємо, що на Мін'юст України вчиняються тиск і дії, що не відповідають жодним нормам національного і міжнародного законодавства», - додала Бернацька.

Нагадаємо, 8 грудня в Мінюсті заявили, що до них з обшуками прийшли детективи НАБУ.

У Мін'юсті заявляють, що НАБУ діяло незаконно.

Джерело: Еспресо ТВ