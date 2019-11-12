Місія МВФ 14 листопада прибуде до Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена 12-26 вересня 2019 року вже перебувала у Києві

Представники Фонду продовжать дискусії з українською владою щодо нової програми

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень нової програми з представниками влади.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні, пише Укрінформ.

«Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 р., для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом», - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що місія МВФ прибуде до України на початку листопада 2019 року.