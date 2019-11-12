Місія МВФ 14 листопада прибуде до Києва
Представники Фонду продовжать дискусії з українською владою щодо нової програми
Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень нової програми з представниками влади.
Про це повідомили в представництві МВФ в Україні, пише Укрінформ.
«Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 р., для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом», - заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що місія МВФ прибуде до України на початку листопада 2019 року.
Він зазначив тоді, що місія МВФ повернеться до України найближчим часом.
За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної й грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.
Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.