У вересні держборг України зріс на $1 мільярд



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В останній місяць літа держборг скоротився вперше за кілька місяців, а на початку осені відновив зростання

У вересні обсяг державного і гарантованого державою боргу зріс у доларовому еквіваленті на 1,03 мільярда доларів (1,3%) - до 82,95 мільярда доларів. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомляється на сайті Мінфіну.

У той же час у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період скоротився на 69,44 мільярда гривень (3,4) - до 1,998 трильйона гривень.

У цілому за дев'ять місяців держборг зріс на 4,64 мільярда доларів (5,9%) у доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 170,7 мільярда гривень (7,9%) у гривневому еквіваленті.

Зазначимо, у серпні держборг знизився вперше за три місяці - на 0,5 мільярда доларів. За два попередніх місяці держборг України зріс на 4 мільярди доларів і склав 82,4 млрд доларів.

При цьому за підсумками 2018 року держборг в цілому зріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів, - до 78,32 млрд доларів. Роком раніше держборг збільшився на 7,5%, або на 5,33 млрд, - до 76,31 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що уряд до кінця року має віддати 80,3 млрд грн боргів.

Також у Нацбанку пояснили, чому МВФ покращив свій прогноз економічного зростання України. Зокрема, на покращення очікувань щодо економічного зростання вплинув рекордний врожай зернових та інвестиції іноземців у державний борг.