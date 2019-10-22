Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем із МВФ, - Милованов



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Тимофій Милованов розповів про позитивні очікування від переговорів з МВФ Фото: kmu.gov.ua

За словами міністра економіки, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні

Можливе обмеження на продаж землі іноземцями не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

«Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ», - зазначив Милованов.

За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні.

«Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо», - сказав міністр.

Як повідомлялось, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

У делегацію увійшли представники Нацбанку України.

У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.