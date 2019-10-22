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    Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем із МВФ, - Милованов

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    <span>Тимофій Милованов розповів про позитивні очікування від переговорів з МВФ</span> - Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем із МВФ, - Милованов
    Тимофій Милованов розповів про позитивні очікування від переговорів з МВФ
    Фото: kmu.gov.ua

    За словами міністра економіки, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні

    Можливе обмеження на продаж землі іноземцями не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

    «Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ», - зазначив Милованов.

    За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні.

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    «Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо», - сказав міністр.

    Як повідомлялось, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

    У делегацію увійшли представники Нацбанку України.

    У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

    Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

    Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

    Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.

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