Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем із МВФ, - Милованов
За словами міністра економіки, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні
Можливе обмеження на продаж землі іноземцями не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав на брифінгу, передає Укрінформ.
«Я думаю, це обмеження не створить нам проблем з точки зору міжнародних партнерів МВФ», - зазначив Милованов.
За його словами, українська сторона під час візиту до США обговорювала з міжнародними партнерами модель ринку землі, яка має бути в Україні.
«Ми не можемо розкривати всі деталі, але там немає конкретних вимог або бажань - це наша внутрішня справа, який ринок землі ми зробимо», - сказав міністр.
Як повідомлялось, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.
У делегацію увійшли представники Нацбанку України.
У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.
Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.
Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.