Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО



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Команда СММ сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення передачі тіла з підконтрольних урядові районів Луганщини в непідконтрольні

Члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі сприяли та здійснювали моніторинг передачі тіла з підконтрольних урядові районів у непідконтрольні. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ на основі інформації на вечір 27 травня.

«Команда СММ сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення передачі тіла з підконтрольних урядові районів Луганської області в непідконтрольні», - вказали у місії ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що від початку зими під час перетинання лінії зіткнення на Донбасі з природних причин померло 16 осіб, переважно літнього віку.

Як повідомлялось, група військових радників країн-учасниць ОБСЄ відвідала зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомилася з аспектами російської агресії проти України. Військовим радникам продемонстрували зразки зброї РФ, виявленої на території України, які є на озброєнні виключно російської армії, зазначив представник Міноборони України Борис Семишкур.