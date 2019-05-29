  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

    • Розсилка
    Місія ОБСЄ повідомила про передачу тіла в ОРДЛО

    Команда СММ сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення передачі тіла з підконтрольних урядові районів Луганщини в непідконтрольні

    Члени патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі сприяли та здійснювали моніторинг передачі тіла з підконтрольних урядові районів у непідконтрольні. Про це йдеться у черговому щоденному звіті СММ на основі інформації на вечір 27 травня.

    Читайте також

    «Команда СММ сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення передачі тіла з підконтрольних урядові районів Луганської області в непідконтрольні», - вказали у місії ОБСЄ.

    Раніше в ОБСЄ повідомили, що від початку зими під час перетинання лінії зіткнення на Донбасі з природних причин померло 16 осіб, переважно літнього віку. 

    Як повідомлялось, група військових радників країн-учасниць ОБСЄ відвідала зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомилася з аспектами російської агресії проти України. Військовим радникам продемонстрували зразки зброї РФ, виявленої на території України, які є на озброєнні виключно російської армії, зазначив представник Міноборони України Борис Семишкур.

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Міноборони війна ОРДЛО Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ