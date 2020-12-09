Місія ОБСЄ за добу нарахувала 28 порушень перемир'я на Донбасі

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 28 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та дотримання перемир’я на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 292/2020, опублікованому у вівторок Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ).

«У Донецькій області Місія зафіксувала 28 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 пострілів зі стрілецької зброї на північ від н.п. Веселе (непідконтрольний урядові, 9 км на північний захід від Донецька) та 3 вибухи невизначеного походження, зафіксовані упродовж дня 7 грудня в районі на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)», - йдеться у звіті.

За попередні звітний період СММ зафіксувала на Донеччині 20 порушень режиму припинення вогню в області, зокрема 7 черг і пострілів зі стрілецької зброї поблизу ДФС.

«У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередню добу в області зафіксовано 8 таких порушень (вибухи невизначеного походження)», - повідомили у Місії ОБСЄ.

Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 3 246 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1 347 вибухів, 110 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 37 спалахів дульного полум’я та 38 освітлювальних ракет, а також 1 714 черг і пострілів).