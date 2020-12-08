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    На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»

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    Бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ протягом доби - На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»
    Бойовики не обстрілювали позиції ЗСУ протягом доби
    Фото з відкритих джерел

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

    По всій лінії розмежування на Донбасі, з початку поточної доби, 8 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців не зафіксовано, повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил в Facebook.

    «Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і дотримуються домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

    У штабі ООС розповіли, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували в районах уздовж лінії розмежування сторін майже 6 га і передали на знищення 136 вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, чим найближчим часом планують оснастити армію. За його словами, українські бійці скоро отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

    Між іншим, 8 грудня стало відомо, що поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу. Правоохоронці готували спецоперацію пів року. 

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
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