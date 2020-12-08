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    Окупанти стягують танки та артилерію на Донбасі

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    Російські бойовики посилюють передові позиції на сході України&nbsp; - Окупанти стягують танки та артилерію на Донбасі
    Російські бойовики посилюють передові позиції на сході України 
    Фото з відкритих джерел

    Від початку доби бойовики зберігають тишу

    На Донбасі з початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано. Однак бойовики підсилюють передові позиції танками і артилерією.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    «Станом на 12:00 поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було», - наголошується в повідомленні.

    За даними Головного управління розвідки Міноборони, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки, залучаючи максимальну кількість особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.

    «Цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупанти одночасно проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття», - вказано у повідомленні.

    Також противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Міноборони Донецьк військова техніка Луганськ озброєння
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