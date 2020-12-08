Окупанти стягують танки та артилерію на Донбасі

Від початку доби бойовики зберігають тишу

На Донбасі з початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано. Однак бойовики підсилюють передові позиції танками і артилерією.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Станом на 12:00 поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було», - наголошується в повідомленні.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки, залучаючи максимальну кількість особового складу артилерійських, танкових і мотострілецьких підрозділів.

«Цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях окупанти одночасно проводять заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин, збори з командирами взводів та молодшим командним складом, збори з командирами бойових машин, а також показові інструкторсько-методичні заняття», - вказано у повідомленні.

Також противник посилює передові позиції 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК угруповання російських окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо відведення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення.