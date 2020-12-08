Поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу

Про це повідомили у Нацполіції.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю ще влітку отримали інформацію про те, що деякі військові продають зброю в Одеській і Донецькій областях. Правоохоронці витратили шість місяців для того, щоб виявити причетних до незаконного збуту зброї.

За пів року поліція встановила організаторів та учасників угруповання, місце схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротилових і димових шашок, підствольного гранатомета, гранат, бронежилетів і набоїв різного калібру.

Одночасно з затриманням двох військових правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних на Одещині та Донеччині, а також в їхніх автівках.

За даними поліції, затримали організатора незаконної торгівлі та активного учасника. Їм уже повідомили про підозру, наразі вирішується обрання запобіжного заходу.

За фактом торгівлі зброєю поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.