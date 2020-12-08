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    Поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу

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    <span>Зброя та боєприпаси, які правоохоронці знайшли під час обшуків</span> - Поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу
    Зброя та боєприпаси, які правоохоронці знайшли під час обшуків
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці витратили шість місяців для того, щоб виявити причетних до незаконного збуту зброї

    Правоохоронці затримали двох військовослужбовців, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях. Вони, за даними слідства, продавали зброю та боєприпаси, які постачали з зони операції Об'єднаних сил.

    Про це повідомили у Нацполіції.

    Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю ще влітку отримали інформацію про те, що деякі військові продають зброю в Одеській і Донецькій областях. Правоохоронці витратили шість місяців для того, щоб виявити причетних до незаконного збуту зброї.

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    Поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу
    Поліція затримала військових, яких підозрюють у торгівлі зброєю з Донбасу

    За пів року поліція встановила організаторів та учасників угруповання, місце схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротилових і димових шашок, підствольного гранатомета, гранат, бронежилетів і набоїв різного калібру.

    Одночасно з затриманням двох військових правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних на Одещині та Донеччині, а також в їхніх автівках.

    За даними поліції, затримали організатора незаконної торгівлі та активного учасника. Їм уже повідомили про підозру, наразі вирішується обрання запобіжного заходу.

    За фактом торгівлі зброєю поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Теги: Донбас зброя військові боєприпаси поліція
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