Місія ОБСЄ за добу нарахувала понад 150 порушень «тиші» на Донбасі

У Донецькій області СММ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 26 таких порушень на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 56/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 10 березня 2021 року.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню, зокрема 92 вибухи невизначеного походження», - йдеться у повідомлень.

Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції, на захід і північ від шахти «Октябрської» у н.п. Донецьк, а також на північ від н.п. Широкине. Зокрема, у районі Донецької фільтрувальної станції спостерігачі чули 77 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 54 вибухи невизначеного походження, приблизно в той час, коли вахтовий автобус із працівниками ДФС рухався зі станції.

Як зазначає Місія, за попередній звітний період у цій області було зафіксовано 105 порушень режиму припинення вогню, більшість яких сталися в північному напрямку від Широкиного.

«У Луганській області Місія зафіксувала 26 порушень режиму припинення вогню, зокрема 10 вибухів невизначеного походження», - повідомили в СММ.

Більшість порушень сталися в районах на південь від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від н. п. Троїцьке (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).