На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

Військовому оперативно було надано медичну допомогу та врятувати його життя не вдалося

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід» у повідомленні у Facebook.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення.

«Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування та особовий склад оперативно-тактичного угруповання «Схід» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На місці трагічної події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Сьогодні, 10 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили... Опубліковано Оперативно-тактичне угруповання "Схід" Середа, 10 березня 2021 р.

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