Єрмак поскаржився послам G20 на загострення ситуації на Донбасі

В Офісі президента відбулася перша зустріч у розширеному складі з послами G20

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поскаржився послам «Великої двадцятки» на загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі. За його словами, протягом декількох місяців від початку запровадження режиму припинення вогню це було надзвичайно великим здобутком, адже за цей час вдалося зберегти життя багатьох українських військових.

Але віднедавна режим тиші дедалі частіше порушується з боку супротивника, через що Україна втрачає своїх захисників.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у Нормандському та Мінському форматах.

Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець розповів дипломатам про оперативну ситуацію на Донбасі.

Нагадаємо, глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

У МЗС Росії заявили, що їм невідомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє Єрмак.

9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.