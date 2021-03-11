Посол США в ООН зробила заяву щодо дій Росії в Україні

У Криму влада Росії продовжує переслідувати й ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації, зазначила посол США в ООН

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають анексію Криму Росією і будуть надалі притягувати її до відповідальності за агресію на сході України.

Про це заявила посол США в Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в ООН, присвяченому діяльності ОБСЄ.

«Недавно минула сьома річниця вторгнення й окупації Криму Росією та початку її агресії на сході України... Агресія далека від завершення. У Криму влада Росії продовжує переслідувати й ув’язнювати тих, хто виступає проти окупації, зокрема кримських татар, етнічних українців, представників інших релігійних та етнічних меншин», – заявила посол.

Минулого місяця очільниця місії США в ОБСЄ назвала ескалацію бойових дій на сході України 5-7 лютого, коли було зареєстровано 349 випадків порушення режиму припинення вогню, «різким нагадуванням про те, що Росія контролює конфлікт в Україні».

Тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан у своїй промові вказала, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію боїв на сході України, за втрати серед військових, і за труднощі для цивільного населення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Джерело: Радіо Свобода