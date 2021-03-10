Місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу
У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження.
Більшість порушень відбулися в північному напрямку від Широкіно.
За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах на північ і схід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте.
За попередню добу в цій області порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.
Міноборони України зазначає, що РФ послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру.