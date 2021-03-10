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    Місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу - Місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу
    Місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу

    У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Більшість з них – у Донецькій області.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області СММ зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, включаючи 83 вибухи невизначеного походження.

    Більшість порушень відбулися в північному напрямку від Широкіно.

    За минулу добу в Донецькій області зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

    У Луганській області Місія зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість з яких відбулися в районах на північ і схід від ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте.

    За попередню добу в цій області порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

    Міноборони України зазначає, що РФ послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Міноборони Операція Об’єднаних сил
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