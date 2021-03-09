Загострення на Донбасі: від початку доби окупанти 18 разів відкривали вогонь

На дії противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню

Від початку поточної доби, 9 березня, на Донбасі було зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу селища Троїцьке окупанти відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було помічено облаштування противником інженерних позицій.

На дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Міноборони України зазначає, що РФ послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи з дестабілізації обстановки на лінії зіткнення. Противник здійснює обстріли позицій Об’єднаних сил, насамперед, у темну пору доби для нанесення втрат особовому складу та провокування вогню у відповідь з подальшим звинуваченням Збройних сил України у порушені домовленостей від 22 липня 2020 року.

Уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння, здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.