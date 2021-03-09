Книга, яку хотів заборонити Медведчук, не отримала Шевченківську премію
Переможцем у номінації «Публітистика, журналістика» стала книга есеїв «В ізоляції» Станіслава Асєєва
Шевченківську премію-2021 з літератури отримала книга есеїв «В ізоляції» колишнього політв'язня Станіслава Асєєва. Про це під час оголошення лауретатів повідомила член комітету премії, літературознавиця Ірина Славінська.
Нагадаємо, що цьогоріч до шорт-листа Шевченківської премії у номінації журналістика/публіцистика потрапили три книги:
- Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»
- Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»
- Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»
Асєєв є автором роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала» (рос. «Мельхиоровый слон, или Человек, который думал»). Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку.
Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією «ДНР» до 29 грудня 2019 року.