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    Книга, яку хотів заборонити Медведчук, не отримала Шевченківську премію

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    Станіслав Асєєв півтора роки провів у полоні бойовиків - Книга, яку хотів заборонити Медведчук, не отримала Шевченківську премію
    Станіслав Асєєв півтора роки провів у полоні бойовиків
    Фото з відкритих джерел

    Переможцем у номінації «Публітистика, журналістика» стала книга есеїв «В ізоляції» Станіслава Асєєва

    Шевченківську премію-2021 з літератури отримала книга есеїв «В ізоляції» колишнього політв'язня Станіслава Асєєва. Про це під час оголошення лауретатів повідомила член комітету премії, літературознавиця Ірина Славінська.

    Книга Станіслава Асєєва отримала Шевченківську премію-2021
    Книга Станіслава Асєєва отримала Шевченківську премію-2021

    Нагадаємо, що цьогоріч до шорт-листа Шевченківської премії у номінації журналістика/публіцистика потрапили три книги:

    • Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»
    • Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»
    • Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»
    Найбільше галасу останніми місяцями було навколо твору Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» через те, що колишній адвокат Стуса, а нині проросійський політик Віктор Медведчук намагався заборонити видання через суд. Через гучну справу книга лише отримала додаткову рекламу і велику цікавість у читачів. Зокрема повідомлялося, що видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука. І згодом стало відомо, що видавництво надрукує ще 15 тисяч книжок. Також Кіпіані анонсував вихід аудіоверсії «Справи Василя Стуса».

    Письменник і журналіст Станіслав Асєєв є одним із найвідоміших в’язнів донецьких бойовиків. Методи жахливих катувань у в’язниці «Ізоляція», в яку російські гібридні сили перетворили колишній артцентр, він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї про життя окупованого Донецька, за які, власне журналіст і був арештований, склали книгу «В ізоляції».

    Асєєв є автором роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала» (рос. «Мельхиоровый слон, или Человек, который думал»). Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку.

    Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією «ДНР» до 29 грудня 2019 року.



    Теги: бойовики на Донбасі книги література полон політв’язні Тарас Шевченко письменник журналіст
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