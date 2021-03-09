Книга, яку хотів заборонити Медведчук, не отримала Шевченківську премію

Шевченківську премію-2021 з літератури отримала книга есеїв «В ізоляції» колишнього політв'язня Станіслава Асєєва. Про це під час оголошення лауретатів повідомила член комітету премії, літературознавиця Ірина Славінська.

Книга Станіслава Асєєва отримала Шевченківську премію-2021

Нагадаємо, що цьогоріч до шорт-листа Шевченківської премії у номінації журналістика/публіцистика потрапили три книги:

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв є одним із найвідоміших в’язнів донецьких бойовиків. Методи жахливих катувань у в’язниці «Ізоляція», в яку російські гібридні сили перетворили колишній артцентр, він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї про життя окупованого Донецька, за які, власне журналіст і був арештований, склали книгу «В ізоляції».

Асєєв є автором роману «Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала» (рос. «Мельхиоровый слон, или Человек, который думал»). Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку.

Був викрадений 11 травня 2017 року і утримувався проросійською терористичною організацією «ДНР» до 29 грудня 2019 року.