Від початку доби на Донбасі окупанти п’ять разів порушили режим тиші

На провокації збройних формувань РФ українські воїни відкривали вогонь у відповідь

Російські окупаційні війська продовжують заходи з дестабілізації обстановки на лінії зіткнення

Сьогодні, 9 березня, від початку поточної доби до 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, у ранкову пору доби ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік Авдіївки.

У передмісті населеного пункту Красногорівка противник використав міномет 82-го калібру.

Неподалік Пісків окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів та зі стрілецької зброї.

На провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Міноборони України зазначає, що РФ послідовно не виконує взяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості. Збройні сили держави-агресора нарощують бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України, продовжують проводити заходи провокаційного характеру.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи з дестабілізації обстановки на лінії зіткнення. Противник здійснює обстріли позицій Об’єднаних сил, насамперед, у темну пору доби для нанесення втрат особовому складу та провокування вогню у відповідь з подальшим звинуваченням Збройних сил України у порушені домовленостей від 22 липня 2020 року.

Уздовж лінії зіткнення окупанти обладнують додаткові вогневі позиції для кулеметів і протитанкових ракетних комплексів, збільшують кількість снайперів, артилерійського та мінометного озброєння, здійснюють поповнення боєприпасів у підрозділах на передових позиціях.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 8 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню.