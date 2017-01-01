Місія ОБСЄ зафіксувала найбільший показник порушень режиму тиші з червня

Минулого тижня місія зафіксувала підвищення кількості режиму припинення вогню на 60%

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала понад 9 тисяч порушень режиму припинення вогню, що є найвищим тижневим показником з середини червня. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг. «Минулого тижня місія зафіксувала



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Минулого тижня місія зафіксувала підвищення кількості режиму припинення вогню на 60%

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за минулий тиждень у зоні проведення антитерористичної операції зафіксувала понад 9 тисяч порушень режиму припинення вогню, що є найвищим тижневим показником з середини червня. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

«Минулого тижня місія зафіксувала підвищення кількості режиму припинення вогню на 60%, якщо порівняти з тижнем до цього. Ми зафіксували понад 9 тисяч порушень режиму припинення вогню минулого тижня — найвищий тижневий показник з середини червня», — зазначив Хуг.

За його словами, близько третини з них припадає на трикутник Авдіївка-Ясенувата-Донецький аеропорт.

«Ще 20% припадає на райони на схід і північний схід від Маріуполя, 15% порушень стались на південний схід, південь і південний захід від Світлодарська, ще 15% - на ділянці Попасне-Троїцьке-Первомайськ, і 10% на південно-західній та західній околицях Горлівки», - повідомив заступник Хуг.

Як повідомлялося, спостерігачі СММ ОБСЄ обмежили своє патрулювання в Луганську з метою безпеки.

23 листопада Александр Хуг провів зустріч із ватажком «ДНР» Олександром Захарченком у рамках діяльності з налагодження діалогу та сприяння нормалізації ситуаці.

Місія ОБСЄ попереджає про ескалацію конфлікту на Донбасі з початком холодів.

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