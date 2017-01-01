ОБСЄ прогнозує загострення ситуації на Донбасі

Конфлікт далекий від стадії «замороженого», заявив Хуг

Організація з безпеки і співробітництва в Європі застерігає від ескалації збройного конфлікту на сході України в зв'язку з початком холодів. «Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння», - зазначив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в інтерв'ю газетам



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Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі

Конфлікт далекий від стадії «замороженого», заявив Хуг

Організація з безпеки і співробітництва в Європі застерігає від ескалації збройного конфлікту на сході України в зв'язку з початком холодів. «Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння», - зазначив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в інтерв'ю газетам німецької медіагрупи Funke, опублікованому в п'ятницю, 24 листопада.

За його словами, в останні тижні і без того намітилося «постійне зростання» числа порушень режиму припинення вогню.

ОБСЄ ще в кінці вересня попереджала про ескалацію конфлікту і збільшенні числа порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення із застосуванням мінометів, артилерії, стрілецької зброї та кулеметів.

«Конфлікт далекий від стадії «замороженого». Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирному населенню», - заявив в листопаді Хуг в інтерв'ю DW.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

Як повідомлялося, спостерігачі СММ ОБСЄ обмежили своє патрулювання в Луганську з метою безпеки.

23 листопада Александр Хуг провів зустріч із ватажком «ДНР» Олександром Захарченком у рамках діяльності з налагодження діалогу та сприяння нормалізації ситуаці

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Джерело: DW