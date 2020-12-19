Місія ОБСЄ зафіксувала понад 80 порушень на Донбасі за добу

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 3 852 порушення режиму припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня. Більшість з них у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, в Донецькій області було зафіксовано 63 порушення. Серед них – 30 вибухів невизначеного походження поблизу Широкіно і 19 вибухів поблизу Донецької фільтрувальної станції.

Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню. Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 3 852 порушення режиму припинення вогню.