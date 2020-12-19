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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 80 порушень на Донбасі за добу

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    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 80 порушень на Донбасі за добу - Місія ОБСЄ зафіксувала понад 80 порушень на Донбасі за добу
    Місія ОБСЄ зафіксувала понад 80 порушень на Донбасі за добу

    Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 3 852 порушення режиму припинення вогню

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 84 порушення на Донбасі за добу 17 грудня. Більшість з них у Донецькій області.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, в Донецькій області було зафіксовано 63 порушення. Серед них – 30 вибухів невизначеного походження поблизу Широкіно і 19 вибухів поблизу Донецької фільтрувальної станції.

    Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню.

    У Луганській області СММ зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню. Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.

    Всього з початку перемир'я на Донбасі 27 липня спостерігачі зафіксували в загальній складності 3 852 порушення режиму припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбасс
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