Окупанти на Донбасі обстрілюють і дистанційно мінують позиції українських захисників

Бойовики обстрілювали українських воїнів біля Водяного і Авдіївки

Окупанти на Донбасі від початку доби, 18 грудня, чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на Приазов'ї поблизу Водяного, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з мінометів 120 калібру. «Біля цього ж населеного пункту ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування позицій ООС. Так, використавши ПКМ-1, окупанти закинули в наш бік 12 заборонених мін ПОМ-2», ─ йдеться у повідомленні.

У пресцентрі повідомили, що режим припинення вогню порушувався і неподалік Авдіївки. «Тут ворог спершу застосував ручний протитанковий гранатомет, а трохи пізніше – підствольний гранатомет», ─ поінформували в штабі ООС.

Наголошується, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

«Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», ─ інформують у пресцентрі.

Також у штабі ООС поінформували, що сьогодні сапери ДСНС розмінували майже п’ять гектарів території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі стягують у заборонену зону «Гради».

Як повідомлялося, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Також 17 грудня на Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця в районі Авдіївки.