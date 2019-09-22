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    Місія ОБСЄ зафіксувала у суботу понад 150 вибухів на Донбасі

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    Спостерігачі ОБСЄ - Місія ОБСЄ зафіксувала у суботу понад 150 вибухів на Донбасі
    Спостерігачі ОБСЄ

    Кількість вибухів збільшилася у понад шість разів, адже 20 вересня ОБСЄ зафіксувала лише 22 вибухи на Донбасі

    Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала на Донбасі 152 вибухи за добу.

    Про це повідомляється в щоденному звіті організації від 21 вересня 2019 року.

    У порівнянні з минулим звітом, кількість вибухів збільшилася у понад шість разів, адже 20 вересня ОБСЄ зафіксувала лише 22 вибухи на Донбасі. 

    Зазначається, що Донецькій області 135 разів порушили режим припинення вогню (понад у 12 разів більше, ніж ОБСЄ зафіксувало 20 вересня), а в Луганській - 17 (на 6 більше, ніж 20 вересня). 

    «Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на південний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька), а також на схід і східно-північний схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ змогли проїхати по розмінованій ділянці у районі населеного пункту Золоте в Луганській області. 

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