Розведення сил у Золотому: спостерігачі ОБСЄ змогли проїхати по розмінованій ділянці



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Місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині і збільшення - на Луганщині

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ змогли проїхати через лінію розведення у районі населеного пункту Золоте в Луганській області. Про це йдеться у звіті місії від 19 вересня, опублікованому на сайті організації.

«Місія зафіксувала проведення робіт з розмінування у межах ділянки розведення в районі Золотого, у результаті яких спостерігачі змогли проїхати через дану ділянку розведення», - йдеться у звіті.

Тим часом відзначається, що доступ місії залишався обмеженим, у тому числі на блокпостах біля непідконтрольних українському уряду Петровського і Верхньошироківського, а також у Петровському.

Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області порівняно з попереднім звітним періодом.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 вересня, бойовики на Донбасі 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування.