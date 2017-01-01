Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 380 вибухів на Донбасі
- Сьогодні, 03:26
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Місія ОББСЄ на місці вибуху, архівне фото
Фактично усі вибухи були зафіксовані у Донецькій області
Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у зоні АТО 380 вибухів за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 29 листопада.
«У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши збільшення кількості вибухів (приблизно 360 проти близько 260)», - йдеться в повідомленні.
«У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 20 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли не було зафіксовано жодного вибуху», - додають в ОБСЄ.
Нагадаємо, з 25 по 26 листопада в зоні АТО було зафіксовано приблизно 280 вибухів.
Раніше ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО.