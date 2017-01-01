Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 380 вибухів на Донбасі

Фактично усі вибухи були зафіксовані у Донецькій області

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у зоні АТО 380 вибухів за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 29 листопада. «У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас