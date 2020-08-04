Мер Тернополя домовився з правоохоронцями про пом'якшення карантину у місті



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Сергій Надал стверджує, що нема жодного документу, яким можна зупинити громадський транспорт

Сергій Надал заявив, що в його місті «міліція з народом»

Мер Тернополя Сергій Надал розповів, що вже домовився з місцевою поліцією про те, що власників бізнесу не будуть штрафувати за порушення правил «червоної зони» карантину, адже місто за фактом перебуває у «зеленій зоні». Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». За його словами, жодного протоколу про штрафи за порушення карантину на сьогодні складено не було. Окрім того, у очільника міста вже є домовленості із громадськими організаціями, а також адвокатськими об’єднаннями щодо роботи із зверненнями громадян у разі, якщо вони захочуть оскаржити такі штрафи у суді.

«Працівники поліції – також місцеві жителі. Вони усе розуміють. Тут живуть вони самі і їхні сім’ї, - сказав Сергій Надал. – Ми також розуміємо, що це люди у погонах, які складали присягу і будуть виконувати наказ «з гори». А от як вони будуть виконувати, ми побачимо далі. Наскільки я знаю, сьогодні ще не було жодного штрафу. Найцікавіше те, що немає жодного документа, аби зупинити громадський транспорт».

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс Тернопіль до «червоної карантинної зони», яка передбачає більш жорсткі обмеження у зв’язку із поширенням коронавірусу. Місцева влада вже визнала це рішення «неконституційним». Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що місто має бути у «зеленій зоні».