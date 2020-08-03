Карантинний бунт. Інтерв’ю з мером Тернополя, який повстав проти рішень уряду інтерв'ю

Мер Тернополя Сергій Надал

Сергій Надал: Тернопіль вже знаходиться в «зеленій зоні»

Епідемія коронавірусу в черговий раз продемонструвала протиріччя між центром та регіонами. Дехто вважає це ще одним мостиком до сепаратизму. Поділ України на чотири зони, який відбувся наприкінці минулого тижня в рамках нових правил карантину, спричинив бунт міських голів Луцька та Тернополя. Саме ці міста потрапили до найжорсткішої «червоної зони», що, на додачу до інших заборон передбачає зупинку роботи громадського транспорту, закриття закладів освіти, торгових центрів, кафе та ресторанів. Також має бути зупинене залізничне та автобусне сполучення з обласними центрами.

Мер Тернополя Сергій Надал, який був обраний від «Свободи», обурився рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і заявив, що місто не буде посилювати карантинні обмеження до зазначеного рівня. Він навів показники захворюваності та тестування, за якими, на його розразунками, місту далеко до внесення в «червоний список». Також Надал звернувся до міністра інфраструктури Владислава Криклія з вимогою повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль.

Позачергово скликана на ранок понеділка міська рада прийняла постанову, згідно з якою рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та постанова Кабінету міністрів №641 щодо посилення протиепідемічних заходів не відповідають Конституції. Натомість міськрада рекомендувала суб’єктам господарської діяльності на період встановленого карантину здійснювати свою діяльність відповідно до рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міськраді. Тобто фактично центральній владі вказали на її місце. Органам національної поліції, в свою чергу, було рекомендовано не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть у відповідності до даного рішення.

Такий «коронавірусний бунт» вже мав місце в Черкасах в травні, коли місцева рада самовільно послабила карантин. Мер міста Анатолій Бондаренко став символом протидії центральній владі та навіть удостоївся з вуст президента прізвиська «бандит». Тепер у Бондаренка знайшлися ідейні послідовники.

У розмові з «Главкомом» міський голова Тернополя Сергій Надал пояснює, що ж змусило його ігнорувати прямі вказівки з Києва і як події можуть розвиватися далі.

Ви вважаєте, що Тернопіль до «червоної зони» зарахували несправедливо і наводите цифри, які демонструють, що в місті все не гірше, а то й краще, ніж у інших. А ви якось намагалися вибудувати діалог з урядом, комісією, яка приймала це рішення, і донести до них ці цифри?

З нами, на жаль, з цього питання ніхто не спілкувався – просто поставили перед фактом. Тому я і кажу, що такі рішення мають прийматися після спілкування з мером або відділом охорони здоров’я. Притому, що ми реально маємо показники, які можна порівняти з іншими містами, де і смертність більше, і лікарні переповнені.

Сергій Надал: Нема жодного документу, яким можна зупинити громадський транспорт

«Країна абсурду – я інакше не можу цього пояснити»

Рішення про зонування було прийняте у п’ятницю. Тобто у вас були вихідні, аби якось його зупинити, оскаржити, можливо, неформальними шляхами переконати Київ.

За ці дні я спілкувався з головою обладміністрації, який теж цього рішення не зрозумів. Той, в свою чергу, спілкувався з головним санітарним лікарем. Йому сказали, що ми це рішення прийняли, а у наступну п’ятницю змінимо (щотижня приналежність регіонів до карантинних зон будуть змінювати – «Главком»), тож почекайте і потерпіть трошки. Що значить потерпіти? Це ж не дитячий садочок. Як пояснити людям, чому їм не можна ходити на роботу? А яка компенсація, альтернатива? От був випадок з 75 тернопілянами, які їхали з Херсона і вже в дорозі дізнались, що в місті потяг зупинятись не буде. При тому, що квитки продавали вже після оголошення тієї так званої «червоної зони». Чому прийняли рішення, що зупинятися не можуть тільки потяги далекого руху слідування? А в ближньому що – інші люди їдуть? Країна абсурду – я інакше не можу цього пояснити. Тому ми звертаємось до міністра, аби йому дав Бог розуму це рішення скасувати.

В якому режимі зараз працює місто?

Місто працює в повноцінному режимі. Сьогодні на сесії міськради, як ви знаєте, ми прийняли відповідне рішення. В разі, якщо на людей будуть складати протоколи, у нас є домовленість з громадськими організаціями, представниками адвокатських об’єднань щодо юридичного супроводу при їхньому оскарженні в судах.

Відомо, скільки людей вже оштрафували?

Наскільки я знаю, сьогодні ще не було штрафів. Найцікавіше, що нема жодного документу, яким би можна було керуватися, аби зупинити громадський транспорт.

В одному зі своїх звернень ви згадали 2014 рік і гасло «Міліція з народом». Ми ж розуміємо, що самі поліцейські – місцеві мешканці. Вони співчувають містянам чи вказівки зверху важливіші?

Ми не відчуваємо з їхнього боку агресії, вони з розумінням ставляться. Бо і вони тут самі живуть, і їхні сім’ї. Але ми розуміємо, що це – люди в погонах, які приймали присягу і мають певні службові обов’язки. Не треба відкидати того, що вони отримають команду, яку будуть виконувати. Як будуть виконувати – подивимось далі.

Ви ж, мабуть, ведете якийсь діалог з місцевим керівництвом поліції?

Сьогодні після сесії ми провели засідання штабу надзвичайних ситуацій, на якому був присутній і керівник поліції. Було прийнято рішення, що ми посилюємо контроль над діяльністю всіх сфер господарювання – транспорту, громадського харчування, торгівлі, аби неухильно дотримувались відповідні вимоги. Це масковий режим, дистанція, кількість сидячих місць в закладах громадського харчування, пасажирів в автобусі і так далі. За недотримання цих вимог будуть притягати до відповідальності. З цими нормами нам доведеться жити не один місяць, але вони дають людям можливість працювати.

Чи очікуєте ви якогось «розбору польотів» з центром з приводу цієї ситуації? Мер Черкас он відкриту війну почав після аналогічної ситуації.

Я не виключаю такого варіанту, але мене обирали тернополяни і мені треба зважати на їхню думку. Коли ми бачили небезпечну ситуацію, то вживали певних заходів, зараз же бачимо, що вона не є настільки небезпечною, у нас нема багато важких хворих. З понад 590 людей, які у нас ще хворі, в лікарнях міста знаходяться лише 43. Заповнюваність ліжок – лише 46%, при тому що норма для «червоної лінії» – 75%. У нас померли від коронавірусу лише двоє осіб, тоді як в інших облцентрах кількість вимірюється десятками. Мені тільки що принесли інформацію щодо стану справ на 2 серпня – так, згідно з нею, Тернопіль знаходиться в «зеленій зоні».

Мер Тернополя: Місто працює в повноцінному режимі

«Все з міського бюджету. Навіть зарплати і премії лікарям»

Заступник голови МВС Антон Геращенко назвав свою причину того, що мери протестують проти посилення карантинних заходів, – наближення місцевих виборів.

Так простіше за все сказати. Але від початку карантину саме місцеве самоврядування брало на себе відповідальність. Все, що було придбане в Тернополі в медичні заклади (обладнання, медикаменти, апаратура), було придбано за рахунок саме міського бюджету. Навіть зарплати і премії лікарям виплачувались саме звідси. Інших грошей, які чи то прилітали, чи їх привозили, ми в очі не бачили.

Чи готові ви до того, що після всіх цих подій вас звинуватять фактично у непокорі центральній владі та розігріванні сепаратистських настроїв?

Будуть звинувачувати – буду захищатись. Але я не бачу тут жодного сепаратизму. Справа ж не в тому, що центр не слухають, – центр не намагається запитати хоч щось у регіонів. Ми готові до нормального конструктивного діалогу та співпраці. Ситуація важка не тільки в Україні, а й в усьому світі, і правильно було б всім раз на тиждень збиратись і питати – як справи, в чому проблеми, що пропонуєте робити. А коли нема жодних консультацій та порад, а просто наказовим методом приймається незрозуміле рішення, то як на нього реагувати?

Нещодавно у Берліні були настільки гарячі протести проти карантинних заходів, що постраждали десятки поліцейських. Не хотілося б таке питати, але чи в Україні може до такого дійти?

Дуже сильно допускаю, бо високий градус напруги серед населення. Люди вже намагалися виходити на протести, але я їх просто стримував тим, що буде сесія міськради, яка вас підтримає.

Ваш прогноз: як будуть розвиватися події до п’ятниці, коли Тернопіль може бути виведений з «червоної зони»?

Ми розраховуємо, що з нас ці обмеження знімуть все ж скоріше. Сьогодні засідала обласна комісія, яка прийняла рішення промоніторити ситуацію до середи. А у середу вже звертатись до центральної комісії щодо зняття обмежень з Тернополя.

Павло Вуєць, «Главком»