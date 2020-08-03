Потяги не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі через нові карантинні правила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пасажирам, які планували їхати до Луцька та Тернополя, буде запропоновано повернення повної вартості квитків

Обмеження діятиме для 11 поїздів

«Укрзалізниця» відсьогодні, із 3 серпня, скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Зупинку по вказаних станціях «Укрзалізниця» відновить після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

У Міністерстві інфраструктури нагадують, що рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються Укрзалізниці.

Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

Сьогодні Тернопільська міська рада заявила про рішучу незгоду щодо віднесення міста до «червоної» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

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За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.