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    Тернопіль і Луцьк пручаються, Буковина змирилась. Як працює посилений карантин у Чернівецькій області

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    Посилений карантин у Кіцманському районі&nbsp;діятиме щонайменше до п&rsquo;ятниці, 7 серпня - Тернопіль і Луцьк пручаються, Буковина змирилась. Як працює посилений карантин у Чернівецькій області
    Посилений карантин у Кіцманському районі діятиме щонайменше до п’ятниці, 7 серпня

    У Кіцманському районі Буковини, який потрапив у «червону» зону, посилили карантин

    У Чернівецькій області Кіцманський район посилив карантинні обмеження у зв’язку з тим, що район потрапив до «червоної» зони карантину.

    Як повідомив голова Кіцманської РДА Олексій Добровольський, від сьогодні на Кіцманщині закрили всі ресторани і кафе, а також зупинили роботу ринків і магазинів (окрім продуктових). Місцеве видання molbuk.ua повідомляє, що також на території району зупинено роботу громадського транспорту.

    «Згідно постанови, ми вчора провели районну комісію з надзвичайних ситуацій. На підставі тієї постанови ми продублювали всі обмеження, які є, а також підкоригували згідно з нашими можливостями. Під обмеження потрапили кафе, ресторани, проведення масових заходів тощо. Також припинив курсувати громадський транспорт. Курсують тільки спецмаршрутки, які перевозять лікарів та осіб, які впливають на життєдіяльність нашого регіону – Кіцманя та Чернівців», – повідомив Добровольський.

    За словами посадовця, ці нововведення діятимуть щонайменше до п’ятниці, 7 серпня.

    Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».

    Сьогодні Тернопільська міська рада заявила про рішучу незгоду щодо віднесення міста до «червоної» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.

    Зазначимо, що «Укрзалізниця» сьогодні, із 3 серпня, скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.


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