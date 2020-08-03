Тернопіль і Луцьк пручаються, Буковина змирилась. Як працює посилений карантин у Чернівецькій області
У Кіцманському районі Буковини, який потрапив у «червону» зону, посилили карантин
У Чернівецькій області Кіцманський район посилив карантинні обмеження у зв’язку з тим, що район потрапив до «червоної» зони карантину.
Як повідомив голова Кіцманської РДА Олексій Добровольський, від сьогодні на Кіцманщині закрили всі ресторани і кафе, а також зупинили роботу ринків і магазинів (окрім продуктових). Місцеве видання molbuk.ua повідомляє, що також на території району зупинено роботу громадського транспорту.
«Згідно постанови, ми вчора провели районну комісію з надзвичайних ситуацій. На підставі тієї постанови ми продублювали всі обмеження, які є, а також підкоригували згідно з нашими можливостями. Під обмеження потрапили кафе, ресторани, проведення масових заходів тощо. Також припинив курсувати громадський транспорт. Курсують тільки спецмаршрутки, які перевозять лікарів та осіб, які впливають на життєдіяльність нашого регіону – Кіцманя та Чернівців», – повідомив Добровольський.
За словами посадовця, ці нововведення діятимуть щонайменше до п’ятниці, 7 серпня.
Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.
Раніше стало відомо, що влада Луцька відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні».
Сьогодні Тернопільська міська рада заявила про рішучу незгоду щодо віднесення міста до «червоної» зони карантину. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії ради.
Зазначимо, що «Укрзалізниця» сьогодні, із 3 серпня, скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів у цих регіонах.
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