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    Міст у Станиці Луганській відремонтують до 27 листопада

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    <p>Заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста</p> - Міст у Станиці Луганській відремонтують до 27 листопада

    Заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста

    Фото: пресслужба президента

    Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу

    У районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

    Про це в неділю повідомляє пресслужба президента.

    «Зранку 15 вересня до місця, де проводить роботи ТОВ «Укртрансміст», прибули два вантажних автомобілі зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги», - говориться у повідомленні.

    Крім того, як зазначається, продовжують роботу піротехніки.

    Станом на 12:00 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети.

    Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

    «Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст», - заявили у президента.

    Як відомо, відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

    Раніше повідомлялося, що піротехніки під час обстеження території навколо зруйнованого мосту через Сіверський Донець поруч зі Станицею Луганською виявили і вилучили 708 вибухонебезпечних предметів.

    2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що блокпост на окупованій території у Станиці Луганській було демонтовано і розпочато будівництво моста.

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