Міст у Станиці Луганській відремонтують до 27 листопада



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Заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста Фото: пресслужба президента

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу

У районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Про це в неділю повідомляє пресслужба президента.

«Зранку 15 вересня до місця, де проводить роботи ТОВ «Укртрансміст», прибули два вантажних автомобілі зі щебенем. Станом на 11:00 заасфальтовано майже 300 метрів із 750-ти правого боку дороги у напрямку моста. Також зранку завершено асфальтування лівої частини дороги», - говориться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, продовжують роботу піротехніки.

Станом на 12:00 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили частину території прилеглої лісопосадки у напрямку мосту. Було виявлено 32 небезпечних предмети.

Наразі розміновано, зокрема, 1,25 га ґрунтової дороги до лісу, понад гектар технологічної дороги; 1,37 га з правого боку та 1,35 га з лівого боку вздовж дороги та понад 2 га ділянки місцевості біля мосту радіусом 125 метрів.

«Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст», - заявили у президента.

Як відомо, відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Раніше повідомлялося, що піротехніки під час обстеження території навколо зруйнованого мосту через Сіверський Донець поруч зі Станицею Луганською виявили і вилучили 708 вибухонебезпечних предметів.

2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що блокпост на окупованій території у Станиці Луганській було демонтовано і розпочато будівництво моста.