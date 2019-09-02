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    Блокпост в Станиці Луганській демонтовано, розпочато будівництво моста, - Зеленський

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    Володимир Зеленський проводить нараду з силовиками - Блокпост в Станиці Луганській демонтовано, розпочато будівництво моста, - Зеленський
    Володимир Зеленський проводить нараду з силовиками
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Про це президент сказав на нараді із силовиками

    Президент Володимир Зеленський заявляє, що блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтовано і розпочато будівництво моста. Про це він сказав на нараді із силовиками.

    «Є перемоги, демонтували нарешті на окупованій території Станиці Луганської блокпост. Починаємо будувати міст у Станиці Луганській», - сказав він.

    Зеленський подякував представникам української сторони, які займалися цим питанням.

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    Як повідомлялось, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних Сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали. 

    1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.


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