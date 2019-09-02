Блокпост в Станиці Луганській демонтовано, розпочато будівництво моста, - Зеленський
Про це президент сказав на нараді із силовиками
Президент Володимир Зеленський заявляє, що блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтовано і розпочато будівництво моста. Про це він сказав на нараді із силовиками.
«Є перемоги, демонтували нарешті на окупованій території Станиці Луганської блокпост. Починаємо будувати міст у Станиці Луганській», - сказав він.
Зеленський подякував представникам української сторони, які займалися цим питанням.
Як повідомлялось, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних Сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали.
1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.
Раніше повідомлялося, що бойовики не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію.
До того ж нагадаємо, що окупанти імітують розведення сил у Станиці Луганській.