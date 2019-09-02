Блокпост в Станиці Луганській демонтовано, розпочато будівництво моста, - Зеленський



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Володимир Зеленський проводить нараду з силовиками Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Про це президент сказав на нараді із силовиками

Президент Володимир Зеленський заявляє, що блокпост на окупованій території в Станиці Луганській демонтовано і розпочато будівництво моста. Про це він сказав на нараді із силовиками.

«Є перемоги, демонтували нарешті на окупованій території Станиці Луганської блокпост. Починаємо будувати міст у Станиці Луганській», - сказав він.

Зеленський подякував представникам української сторони, які займалися цим питанням.

Як повідомлялось, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних Сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали.

1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.