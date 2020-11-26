Митрополит Епіфаній очолив рейтинг довіри до українських ієрархів – опитування

ПЦУ та митрополит Київський продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем довіри серед українців

Предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію довіряє 44,3% громадян – це найвищий показник довіри серед усіх очільників українських церков. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Високий рівень довіри до митрополита Епіфанія спостерігається в усіх регіонах України (найбільше на Заході – 68,3%, найменше на Сході – 25%). Високий рівень довіри до Епіфанія спостерігається також серед представників вірян усіх основних спільнот (ПЦУ – 83,2%, УГКЦ – 70,8%, РПЦвУ – 38%).

ПЦУ продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем довіри серед суспільних і політичних інститутів – поряд із волонтерськими організаціями і Збройними силами.

Дослідження «Релігія і церква в українському суспільстві: 2000–2020 роки» проведене Центром Разумкова з 1 до 8 жовтня 2020 року за підтримки представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Опитування здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей серед 2020 респондентів віком від 18 років.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.



