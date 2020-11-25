Сподівання РПЦ не справдились. Синод Кіпрської церкви підтримав визнання ПЦУ

Визнання ПЦУ підтримали десять членів Синоду, проти проголосували сім

Кіпрська церква остаточно визнала автокефалію ПЦУ

У середу, 25 жовтня, Синод Православної церкви Кіпру підтримав рішення архиєпископа Хризостома визнати ПЦУ. Про це говориться в Комюніке Синоду.

«Священний Синод Церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням Блаженнішим архиєпископом Кіпрським Хризостомом Епіфанія як Предстоятеля Церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення Його Блаженства», – говориться в повідомленні.

Однак, Синод очікує широкого обговорення подолання нинішньої кризи у православ'ї, «яка загрожує розколом Церкви».

За даними Радіо Свобода, за визнання проголосували десять членів Синоду, проти – семеро. Один з незгодних єпископів, митрополит Никифор, подав у відставку.

24 жовтня Хризостом під час літургії пом'янув митрополита Київського Епіфанія як предстоятеля української автокефальної церкви, що де-факто означало визнання ПЦУ. Це рішення Хризостом ухвалив одноосібно, без розгляду на Синоді, що дало можливість РПЦ стверджувати, що це є лише приватною думкою предстоятеля.

Станом на листопад 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.