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    Вселенський патріархат: В Україні більше немає УПЦ МП

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    Вселенський патріарх Варфоломій: Ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією - Вселенський патріархат: В Україні більше немає УПЦ МП
    Вселенський патріарх Варфоломій: Ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією
    Фото: Ecumenical Patriarchate/Facebook

    Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що ПЦУ є єдиною канонічною православною церквою в Україні

    Про це патріарх Варфоломій повідомив у листі до редакторів видання Сerkvarium. 

    Патріарх нагадав, що Об'єднавчий Собор українських церков у грудні 2019 року обрав митрополита Епіфанія канонічним митрополитом Київським і всієї України та прийняв Статут Церкви України.   

    «З тих пір нова автокефальна церква України є єдиною канонічною Православною Церквою на території Української Держави, та Блаженніший Митрополит Київський та всієї України має бути визнаний її канонічним Предстоятелем», – підкреслив Варфоломій.

    Константинополь підкреслив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами.

    «Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що, волею Божою, вони незабаром об’єднаються з помісною Церквою», – повідомив патріарх.

    Виходячи з цього, митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

    ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

    Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

    РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

    Україна Вселенський патріарх Варфоломій Православная церковь Украины Митрополит Онуфрій
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