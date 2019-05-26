Митрополит Епіфаній привітав киян з Днем міста
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Саме сьогодні, нагадав глава ПЦУ, Свято-Михайлівський Золотоверхий собор як головний кафедральний храм ПЦУ святкує 19-річчя з дня свого відновлення та освячення
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав киян з Днем міста та святом відновлення Михайлівського Золотоверхого собору. Свої вітання він висловив у соцмережі Facebook.
«Наша столиця відзначає своє 1537-річчя, а Свято-Михайлівський Золотоверхий собор як головний кафедральний храм ПЦУ святкує 19-річчя з дня свого відновлення та освячення», — написав Епіфаній.
«Цей собор – місце особливої присутності благодаті Божої, де кожен, хто в ньому побуває, відчує особливий спокій та умиротворення. Цей монастир, заснований, освячений і названий на честь покровителя Києва архістратига Михаїла, вже понад 9 століть оберігає вірян та несе в собі неперевершену духовну цінність – дарує віру та надію українському народові, а також – захист у непрості моменти нашої історії», - додав митрополит.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зранку в неділю, 26 травня, привітав жителів Києва і гостей столиці з Днем міста.
Нагадаємо, у День міста на Майдані Незалежності в центрі столиці відбувається 27-й благодійний «Пробіг під каштанами».