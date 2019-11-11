Між США і Польщею запрацював безвіз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американський президент Дональд Трамп з польським колегою Анджеєм Дудою у Вашингтоні

Поляки тепер можуть їздити до США без віз з туристичною чи бізнесовою метою на термін до 90 днів

Відсьогодні Польща долучилася до американської програми безвізового руху.

Про це повідомляє агентство PAP.

Про рішення включити Польщу до відповідної програми раніше оголосив виконувач обов’язків голови Агентства національної безпеки США Кевін МакАлінан. Рішення набуло чинності з Дня незалежності Польщі 11 листопада – поляки тепер можуть їздити до США без віз з туристичною чи бізнесовою метою на термін до 90 днів.

Для мандрівки, однак, необхідна буде реєстрація і отримання згоди на подорож в електронній системі авторизації, біометричний паспорт, дійсний ще щонайменше 90 днів, зворотній квиток або квиток на подальшу мандрівку з датою виїзду зі США.

Реєстрація в системі ESTA коштує 14 доларів і є значно дешевшою за візу – 160 доларів. Скоротиться також час ухвалення рішення щодо подорожі і займатиме близько 20 хвилин.

Нагадаємо, 4 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.