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    У Трампа заявили, що не можуть обіцяти вічну допомогу Україні

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    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн - У Трампа заявили, що не можуть обіцяти вічну допомогу Україні
    Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн

    В даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні

    Радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США не можуть обіцяти вічне військову допомогу Україні.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS.

    О'Браєн прокоментував надання військової допомоги Україні.

    «Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо», - сказав радник Трампа.

    Він додав, що в даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні.

    Також він заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.

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