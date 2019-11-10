У Трампа заявили, що не можуть обіцяти вічну допомогу Україні



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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн

В даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні

Радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США не можуть обіцяти вічне військову допомогу Україні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS.

О'Браєн прокоментував надання військової допомоги Україні.

«Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо», - сказав радник Трампа.

Він додав, що в даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні.

Також він заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.