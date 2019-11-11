Парнас каже, що передав Києву вимогу Трампа розслідувати справу Байдена



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Заарештований україно-американський бізнесмен Лев Парнас

Парнас готовий надати наявну в нього інформацію американським законодавцям в рамках процедури імпічменту Трампа

Затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Про це повідомляє The New York Times.

Як написала газета, Парнас виступив з відповідними твердженнями через свого адвоката Джозефа Бонді. За версією, викладеною даними юристом, Парнас в травні поточного року зв'язався з представниками Володимира Зеленського, який переміг на виборах президента України.

Парнас нібито зажадав почати розслідування відносно Байдена і його сина. Бізнесмен стверджував, що в іншому випадку Вашингтон припинить надавати фінансову допомогу Києву, а віцепрезидент США Майкл Пенс не приїде на інавгурацію Зеленського.

Згідно з наведеними в публікації твердженнями, Парнас підтримував контакти з Сергієм Шефіром, який був помічником Зеленського. За словами Бонді, його клієнт діяв за вказівкою Джуліані.

Видання повідомило, що сам Джуліані спростував твердження Парнаса і Бонді. Він зазначив, що ніколи не доручав Парнасу звертатися до української сторони з такими вимогами. Шефір повідомив журналістам The New York Times, що зустрічався з Парнасом і іншим американським підприємцем Ігорем Фруманом, однак вони не обговорювали допомогу, яку США надають Україні.

Шефір зазначив, що не вважав Парнаса і Фрумана офіційними представниками США, проте доповів Зеленському про зустріч. Представники останнього нібито тоді висловили готовність розглянути можливість його зустрічі з Джуліані після інавгурації.

У публікації констатується, що Парнас готовий надати наявну в нього інформацію американським законодавцям в рамках процедури імпічменту Трампа. Парнас і Фруман є вихідцями з СРСР, вони мають американське громадянство. Перший народився в Україні, другий - в Білорусі.

Нагадаємо, президенту США оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

Крім того, американська преса повідомила, що розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.