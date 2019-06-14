Міждержавний авіаційний комітет оприлюднив попередній звіт про катастрофу в Шереметьєво



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У звіті зазначено, що командир літака оцінював ситуацію як штатну, незважаючи на проблеми зі зв'язком і відключення автопілота

Міждержавний авіаційний комітет опублікував попередні результати розслідування катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 в московському аеропорту Шереметьєво, жертвами якої стала 41 особа.

Звіт містить 104 сторінки. У ньому надано фактичну інформацію, а також оприлюднено результати розшифровки даних бортових самописців.

Згідно зі звітом МАК, удар блискавки в літак стався о 15 годині 8 хвилин за Москвою. На корпусі були виявлені пошкодження, характерні для слідів від блискавки.

Після ураження атмосферною електрикою в літаку сталося відключення автопілота. Одночасно з відключенням автоматичного управління один з членів екіпажу прокричав: «Ух ти!».

Отже, незважаючи на проблеми зі зв'язком і втрату автоматичного управління, командир літака оцінював ситуацію як штатну, йдеться в звіті. В 15:12:32 КПС пояснив старшому бортпровіднику, що літак повертається, при цьому звернув увагу: «Не аварійне, нічого, просто повертаємося»,

Диспетчер дав екіпажу вказівку знижувати висоту до 900 м і розвертатися. «На запит диспетчера: «... Якась допомога необхідна буде?» Екіпаж відповів: «Ні, поки все нормально, штатно».

Згідно зі звітом, SSJ-100 перед аварією зробив три торкання об злітно-посадочну смугу.

«Характер слідів на ЗПС при третьому торканні показує, що основні стійки шасі до цього моменту вже були частково зруйновані. [...] Відбувся злам основних опор шасі, подальше руйнування конструкції літака з розливом палива і пожежею», - йдеться в документі МАК.

Звіт МАК не містить прямих вказівок на помилки пілотів у причинах авіаподії.

В 15:30:18 зареєстрована разова команда «Пожежа в задньому багажно-вантажному відсіку». Шляхова швидкість літака в цей момент часу становила ≈ 100 kt (185 км / ч)

В 15:30:24 бортовим магнітофоном зафіксована команда диспетчера: «Аварійні служби на смугу».

В 15:30:30 і 15:30:34 зафіксовані доповіді бортпровідників про пожежу.

В 15:30:18 зареєстрована разова команда «Пожежа в задньому багажно-вантажному відсіку». Шляхова швидкість літака в цей момент часу становила ≈ 100 kt (185 км / ч).

В 15:30:24 бортовим магнітофоном зафіксована команда диспетчера: «Аварійні служби на смугу».

В 15:30:30 і 15:30:34 зафіксовані доповіді бортпровідників про пожежу.

В 15:30:34 зареєстрована разова команда «Пожежа ВСУ (допоміжної силової установки)». Шляхова швидкість літака в цей момент часу становила 25 kt (46 км / ч).

В 15:30:38 сталася зупинка літака. Безпосередньо перед цим літак здійснив розворот вліво, в напрямку носом «на вітер». В цей же час зафіксовано два звернення льотного екіпажу до бортпровідників: «Attention crew! On station. Attention crew! On station».

В 15:30:44 командир повітряного судна дав команду: «Emergency evacuation checklist». Виконання розділів «чек-листа» бортовим магнітофоном не зафіксовано.

В 15:30:49 зафіксована команда бортпровідників: «Розстебнути ремені, залишити все, на вихід ...»

В 15:30:52 екіпаж подав команду: «Евакуація».

У 15: 30: 53.3 закінчення запису бортового магнітофона.

В 15:30:58 зареєстрована разова команда «Пожежний балон порожній», але разова команда на розряд балона не була зафіксована.

В 15:31:06 - кінець запису параметричного реєстратора.

Приблизно в 15:31:34, згідно звуковому ряду відеозапису, сталася зупинка двигунів.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

Джерело: BBC