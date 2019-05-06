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    Слідчий комітет РФ назвав версії катастрофи літака в «Шереметьєво»

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    <p>З метою встановлення осіб усіх загиблих слідство планує звернутися за сприянням до родичів пасажирів літака</p> - Слідчий комітет РФ назвав версії катастрофи літака в «Шереметьєво»

    З метою встановлення осіб усіх загиблих слідство планує звернутися за сприянням до родичів пасажирів літака

    На момент загоряння на борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу

    Слідством розглядаються різні версії аварійної посадки літака в московському аеропорту «Шереметьєво», серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту; несправність повітряного судна; несприятливі метеоумови.

    Про це 6 травня повідомляє прес-служба Слідчого комітету Росії.

    «Вже визнано потерпілими 22 особи, допитуються очевидці, співробітники аеропорту, родичі потерпілих і постраждалих. З метою встановлення осіб усіх загиблих слідство планує звернутися за сприянням до родичів пасажирів літака», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що голова СК РФ Олександр Бастрикін провів оперативну нараду в аеропорту «Шереметьєво» зі слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ СК, яким доручено розслідування кримінальної справи про аварійну посадку літака.

    На місці події продовжує працювати слідча група, в яку входять слідчі центрального апарату СК і криміналісти Головного управління криміналістики СК з досвідом розслідування подібних подій.

    «Спільно з представниками Міждержавного авіаційного комітету вилучені для подальшого вивчення мовний і параметричні бортові самописці, відібрані зразки палива з баків літака і заправної станції, аудіозаписи переговорів з диспетчерською службою, записи з камер відеоспостереження. Найближчим часом будуть призначені генетичні та судово-медичні експертизи», - повідомили в СК.

    За даними слідства, повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака. На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    «Безпосередньо після посадки евакуйовано 33 пасажири і чотири члени екіпажу. Тривають пошуки інших пасажирів цього рейсу», - повідомили в Слідчому комітеті.

    Нагадаємо, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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