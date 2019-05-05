Вражаюча посадка у вогні. Порятунок нового російського лайнера в «Шереметьєво» (відео)



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Пасажири екстрено покинули палаючий літак по трапу, який був розгорнутий біля кабіни пілота

Вогнем була охоплена практично половина літака

Здійснюючи аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво», російський пасажирський літак Superjet-100 на злітно-посадковій смузі вже горів у хвостовій частині судна. Вогнем була охоплена практично половина літака.

Відповідне відео було оприлюднене в мережі.

Після завершення аварійної посадки до палаючого літака екстрено прибули пожежні машини та автомобілі екстрених служб. Почала проводитися евакуація пасажирів.

На відео, яке оприлюднив Слідчий комітет Росії, видно, як пасажири екстрено покидають палаючий літак по трапу, який був розгорнутий біля кабіни пілота.

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту і здійснив жорстку посадку.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело в службах аеропорту.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом аварійної посадки літака «Аерофлоту» в аеропорту «Шереметьєво». Справу порушено за частиною 3 статті 263 КК РФ - порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб.

В Слідчому комітеті РФ заявили, що є інформація про одного загиблого і чотирьох постраждалих.

Тим часом телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.