Міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму



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Обсяг резервів перевищив останній прогноз Національного банку в жовтні 2019 року

Збільшити міжнародні резерви в цілому на $ 4,5 млрд за рік Нацбанку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку

Міжнародні резерви України у 2019 році зросли на 22% і станом на 1 січня 2020 року склали 25,3 млрд доларів, досягнувши семирічного максимуму, який був зафіксований у грудні 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України

«Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку ($ 23 млрд в еквіваленті, згідно з інфляційним звітом за жовтень 2019 року), але й досяг семирічного максимуму - востаннє більший від вищевказаного обсяг був зафіксований ще в грудні 2012 року», - йдеться в повідомленні.

При цьому в релізі уточнюється, що збільшити міжнародні резерви в цілому на $ 4,5 млрд за рік Нацбанку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка обумовлена подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

НБУ зазначає, що нарощування міжнародних резервів відбулося в рік проведення подвійних виборів і здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом, що є додатковим свідченням зміцнення макрофінансової стабільності в країні.

За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком склала 7,9 млрд доларів, що є найвищим показником за останні 14 років.

У помісячному вимірі міжнародні резерви найбільше зросли в грудні на тлі несуттєвих виплат за зовнішнім боргом і збільшення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку - на 15,4% або 3 370,5 млн доларів.

Всього на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 220,3 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 181,3 млн доларів сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), а решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями.

Ці витрати були компенсовані надходженнями на користь уряду 514,0 млн доларів, у тому числі: 259,0 млн доларів і 198,0 млн євро від розміщення ОВДП.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяця майбутнього прогнозованого імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Раніше повідомлялося, Нацбанк за два дні купив валюти на 50 млн доларів.