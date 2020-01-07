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    Економіка та фінанси

    Національний банк України хоче повноцінно відновити іпотечне кредитування у 2020 році

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    Заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова - Національний банк України хоче повноцінно відновити іпотечне кредитування у 2020 році
    Заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова

    Завдання на 2020 рік – гривневі іпотеки під 14-15% – Рожкова

    Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що 2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Про це вона сказала в інтерв’ю UATV.

    «2020 рік має стати роком повноцінного відновлення іпотечного кредитування. Сьогодні гривнева ціна ресурсів у банках 8-9%, тобто вже можна говорити про іпотеку 14-15% в гривні. І це наше завдання на рік, тому що це дасть поштовх подальшому розвитку економіки», – зазначила Рожкова.

    За її словами, зараз в Україні макрофінансова стабільність.

    «Наша облікова ставка або ключова ставка знижуватиметься і далі. Ми в грудні її знизили швидше, ніж очікували, і будемо продовжувати зменшувати. Що це означає для економіки? Банки вже відреагували зниженням ставок по депозитах. Що буде далі? Знижуватиметься ціна ресурсів, і внаслідок цього економіка почне кредитувати», – додала вона.

    Рожкова розповіла, що в банківській системі за 11 місяців 2019 року було майже 60 млрд грн прибутку.

    «Процес реструктуризації поганих боргів йде, а в результаті того, що у нас зміцнилася національна валюта, навантаження на ті підприємства зменшується. Це означає, що є шанс відновити своє виробництво, і далі розвиватися», – сказала Рожкова.

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    Нагадаємо, у Нацбанку озвучили вимоги МВФ для нової кредитної програми.

    МВФ Національний банк кредит економіка банки Катерина Рожкова
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