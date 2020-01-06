Нацбанк за два дні купив валюти на 50 млн доларів



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Купівля відбулася у перші дні 2020 року

З 2 по 3 січня 2020 року Національний банк України викупив на міжбанку загалом 50 мільйонів доларів.

Про це повідомляє FinClub.

Згідно з повідомленням, Нацбанк провів інтервенцію за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Втім, валюту НБУ не продавав.

Раніше повідомлялося, що в цілому за 2019 рік Національний банк купив 8,4 млрд доларів, а продав за цей період - 529,2 млн доларів. Чисте сальдо купівлі валюти склало 7,933 млрд доларів.

Зазначається, що обсяг міжбанківського валютного ринку у 2019 році загалом дав набагато кращі показники, ніж у 2018 році.

У Національному банку пояснюють, що зростання обсягів міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку Національний банк проводив впродовж останніх років. Надходження від нерезидентів, які купували гривневі облігації уряду, активні зовнішні залучення державного та приватного сектору, а також зростання експортних потужностей України сформували надлишкову пропозицію валюти і дали змогу НБУ встановити 14-річний рекорд з чистої купівлі валюти на міжбанку (7,9 млрд дол. США).

Нагадаємо, експерт вказав на серйозну помилку Нацбанку у 2019 році.

Як повідомлялося, Нацбанк розробив проект Антикорупційної програми на два роки.