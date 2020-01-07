Українці четвертий рік поспіль продають валюти більше, ніж купують



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Обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%

Громадяни України четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили – у 2019 році позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і купівлею (14,77 млрд доларів) становила 177 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку зазначили, що обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%.

Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.

Нагадаємо, гривня зміцнює позиції: долар знову здешевшав.

Як повідомлялося, Нацбанк за два дні купив валюти на 50 млн доларів.