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    Економіка та фінанси

    Українці четвертий рік поспіль продають валюти більше, ніж купують

    • Розсилка
    Українці четвертий рік поспіль продають валюти більше, ніж купують

    Обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%

    Громадяни України четвертий рік поспіль продали більше валюти, ніж купили – у 2019 році позитивна різниця між продажем (14,95 млрд доларів) і купівлею (14,77 млрд доларів) становила 177 мільйонів доларів.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    У Нацбанку зазначили, що обсяг готівкого ринку зріс на понад 40%.

    Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.
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    Нагадаємо, гривня зміцнює позиції: долар знову здешевшав.

    Як повідомлялося, Нацбанк за два дні купив валюти на 50 млн доларів.

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