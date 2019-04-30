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    Міжнародний суд ООН покаже трансляцію розгляду позову України проти Росії

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    <p>Будівля Постійної палати Третейського суду в Гаазі</p> - Міжнародний суд ООН покаже трансляцію розгляду позову України проти Росії

    Будівля Постійної палати Третейського суду в Гаазі

    Слухання справи розпочнеться 10 червня

    Постійна палата третейського суду в Гаазі транслюватиме онлайн розгляд справи за позовом України проти РФ щодо порушення Москвою Конвенції ООН з морського права та захоплення трьох українських суден  у Керченській протоці.

    Про це йдеться у заяві постійної палати третейського суду.

    Слухання справи розпочнеться 10 червня 2019 року, вступна заява РФ призначена на 10 ранку. Вступна заява України - на вівторок, 11 червня, на 10 ранку.

    Другий етап усних дебатів відбудеться 13 та 14 червня. У перший день виступить російська делегація, а на другий - представники України.

    Нагадаємо, 17 квітня Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

    Президент Петро Порошенко заявив про «судилище» над полоненими моряками і про те, що Москва продовжує нехтувати верховенством права.

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