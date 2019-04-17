Президент про «судилище» над полоненими моряками: Москва продовжує нехтувати верховенством права



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Військовополонені українські моряки

Російський агресор ніяк не може зрозуміти, що такими демонстраціями українців не злякати, - заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що суд над військовополоненими українськими моряками свідчить про нехтування Росією верховенством права та вимогами міжнародної спільноти.

Про це чинний глава держави написав у Facebook, коментуючи сьогоднішнє рішення суду стосовно українських моряків.

«Кремль продовжує нехтувати верховенством права і закриває очі на вимоги міжнародної спільноти! Чергове підтвердження цього - сьогоднішнє судилище над нашими хлопцями в Лефортовському так званому суді Москви. Російський агресор ніяк не може зрозуміти, що такими демонстраціями українців не злякати», - написав Порошенко.

Він підкреслив, що українська єдність і солідарність незламні, як і рішучість повернути всіх українських заручників додому. «За тримання наших хлопців за ґратами обов’язково буде відплата», - підкреслив президент.

Суд у Москві залишив під вартою до 24 липня вже 12 українських моряків.

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження до Керченської протоки буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим судом у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша». 26 січня поранених українських моряків перевели з «Матроської тиші» до «Лефортово».