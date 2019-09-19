Мобільні оператори обслуговуватимуть абонентів по-новому



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Мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів

Мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента, пише Gazeta.ua.

Останнім часом абоненти все частіше скаржаться, що оператори знімають кошти з рахунку, не повідомляючи про це, наголосили в прес-службі Нацкомісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

Тому регулятор ввів поняття «код підтвердження» - одноразовий пароль, який оператор надсилає в повідомленні або на електронну пошту абоненту, щоб підтвердити замовлення послуги.

Тепер мобільним операторам можуть заборонити надавати послуги без замовлення чи згоди абонентів.

Зазначимо, що 2016-2019-их українці 1266 разів надіслали звернення про порушення прав споживачів при наданні мобільними операторами контент-послуг, повідомила Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації.