Зеленський підписав указ про покращення 4G



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«Затвердити заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету», - ідеться в документі

Президент України Володимир Зеленський заходи з покращення доступу до мобільного інтернету.

Відповідний указ №497/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Затвердити заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету», - ідеться в документі.

Зазначається, що вказані заходи схвалено «з метою забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку третього та четвертого поколінь, надання широкосмугового доступу до Інтернету, отримання повсюдно громадянами України переваг та можливостей цифрового світу, насамперед у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг, розвитку електронної демократії».

Глава держави також доручив Кабінету міністрів у взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечити здійснення заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених цим указом, та щомісячне інформування президента про стан їх виконання.

Зазначимо, що 21 липня 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про запровадження 4G.

22 лютого 2018 компанія Київстар оголосила про початок встановлення базових станцій 4G в діапазоні 2600 МГц (тобто стандарту FDD 2600, Band 7). Спочатку мережі 4G будуть розгорнуті у таких містах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Ужгород, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Також зв'язок нового покоління буде доступний мешканцям Івано-Франківська, Закарпатської, Львівської та Волинської областей у прикордонних районах. Перші станції мають запрацювати вже в квітні-травні того ж року.

30 березня 2018 року lifecell і Vodafone запустили зв'язок 4G у близько 20 міст України. Передовсім Київ, Харків і Львів. Для того, щоб скористатися новим видом зв'язку потрібно мати мобільний телефон, що підтримує цей стандарт і сім-карту USIM. Вартість мобільного трафіку з новою послугою зростати не буде, українські мобільні оператори планують розробити тарифи, які є вигіднішими за 3G.